Rivers: "CP3 ve Rondo'dan beri, Simmons gibi oyun kurucum olmadı"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, bu sezon Ben Simmons'ın 76ers ile oynayacağı rol hakkında konuştu.



Rivers, Sixers Wire'a, planının topu Simmons'ın ellerine teslim etmek ve hücum setlerini yönetmesine izin vermek olduğunu söyledi:



"Son hızla giderken terör estirmek, agresifliğiyle adamların onu savunmasını sağlamak ve top dağıtıcı olmak. Hızlı hücumda, zemine yayılıp topu Ben'e vermek istiyoruz. Gidip ona bir şeyler yapmasını söyleyeceğiz. Dün iyi bir antrenman geçirmişti, bugün ultra temaslı bir antrenmanı vardı.



O kesinlikle bizim top dağıtıcımız. Chris Paul veya (Rajon) Rondo'dan beri gerçek bir oyun kurucum olmamıştı. Geçen sene tüm sezon boyunca kimseyi oyun kurucu olarak adlandırdığımı sanmıyorum, ama şu anda top dağıtıcımız Ben ve kendisi gerçekten özel.



Topu açık sahada aldığında, onun gibi çok az kişi var ve onu özel kılmak için topu ona ulaştırmak istiyoruz."



Rivers, Simmons ve Joel Embiid'e, Sixers'ı en iyi şampiyonluk yarışmacısı haline getirmek adına tüm potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardım etmek istiyor.



