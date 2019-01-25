Rivers: "Clippers takas son gününde dikkatli olacak"

Doc Rivers, LA Clippers'ın uzun vadeli bir parça olmadıkça, takas son döneminde para almaya istekli olmadığını söyledi.
Rivers, düşüncelerini şu şekilde anlattı: "Bu konuda bir sürü farklı durum var. Kazanmak için bir şansın olduğunu düşününce işler daha kolay. O zaman kolay bir hamle. Takımınızın, işin en zor kısmını atlatmasına yardımcı olacak bir hamle varsa, bu kararları vermek kolay. Şu anda bizim bulunduğumuz noktada her şeye çok dikkat etmelisiniz, çünkü maaş boşluğunuzdaki parayı falan boşuna azaltan bir hamleyse, muhtemelen bazı yönlerden kötü bir hamledir. Uzun vadeli bir adam olmadığını düşünüyorsanız tabii. Her takımın kendine ait bazı durumları vardır. İşler herkes için farklı."
Takımdaki son takas üyelerinden birinin, takımın yakın zamandaki deplasman serisine gelmeyen Milos Teodosic olduğu konuşulmuştu. Clippers'ın şu anda kendisini serbest bırakmak istemediği de eklendi.