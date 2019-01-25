Rivers: "Clippers takas son gününde dikkatli olacak"

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Doc Rivers, LA Clippers'ın uzun vadeli bir parça olmadıkça, takas son döneminde para almaya istekli olmadığını söyledi.Rivers, düşüncelerini şu şekilde anlattı:Takımdaki son takas üyelerinden birinin, takımın yakın zamandaki deplasman serisine gelmeyen Milos Teodosic olduğu konuşulmuştu. Clippers'ın şu anda kendisini serbest bırakmak istemediği de eklendi.