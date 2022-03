Rivers: "Clippers, benden önce NBA'in alay konusuydu!"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, LA Clippers'ta görev yapmadan önce eski takımının NBA'in "alay konusu" olduğunu söyledi.



Clippers, Rivers'ı Haziran 2013'te Boston Celtics ile yaptığı nadir bir takasla almıştı ve Doc, LA'deki ilk yılında takımı 57-25 ile, bugün bile halen tarihinin en iyi normal sezon rekoru olan derecesine taşımıştı:



"Alay konusuyduk. Kimse Clippers için oynamak istemezdi. Söylenen her şeyi duyuyorduk. Serbest oyuncu döneminde Lakers'a karşı bir oyuncu savaşı varsa, uğraşmıyorlardı bile."



Sonraki altı yılda Clippers her zaman sezonu .500 üzerinde tamamlamış olsa da, bu başarı, Batı Konferansı yarı finallerinin ötesine çıkamayan ekip için playofflara yansımamıştı.



Bununla birlikte, Rivers'ın Clippers'a en önemli katkılarından biri, 2019 yazında Kawhi Leonard ve Paul George'un aynı anda ekibe katılmasına yardımcı olmasıydı. Her iki yıldız da o zamandan beri uzun vadeli anlaşmalar imzalayarak, ekibin serbest oyuncular için daha arzu edilir bir hedef yeri haline gelmesini sağlamıştı.



"Bu her zaman gurur duyacağım bir şeydir. Clippers şu anda NBA'de ve bunda büyük bir rol oynadığımı düşünüyorum."



Clippers şu anda Batı Konferansı'nda 36-39'luk derecesi ile sekizinci sırada yer alıyor.