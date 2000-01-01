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Rivers: "Bu yıl şampiyon olan takım, en zorlu şampiyonluğu kazanmış olacak"

Houston Rockets guardı Austin Rivers, 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmanın 'şimdiye kadarki en zorlusu' olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı Austin Rivers, 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmanın 'şimdiye kadarki en zorlusu' olacağını söyledi.

2019-20 NBA sezonu, başından beri bazı sıkıntılara göğüs germişti.

Sezonun başlamasından günler önce, Rockets genel menajeri Daryl Morey, ünlü Hong Kong protestolarını desteklediğine dair bir tweet atmıştı. Bu tartışma ligi sarsmış, Çin ile ilişkilerini koparmış ve süreçte yüz milyon dolarlara mal olmuştu.

Ocak ayında, NBA en önemli ve ikonik insanlarından ikisini kaybetmişti: David Stern ve Kobe Bryant. Birkaç hafta arayla meydana gelen ölümler, basketbolseverleri oldukça üzmüştü.

Ve Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in koronavirüse sahip olduğu ortaya çıktığında, NBA sezonu ertelemişti.

Bu sezonun, lig tarihinin en kötü sezonu olduğuna dair bir argüman ortaya atılabilir.

"KAZANAN, HAK ETMİŞ OLACAK"

Bu noktada, basketbolun iptal edilmesinden bu yana bir aydan fazla süre geçti ve sezonun ne zaman tekrar başlayacağı hala bilinmiyor.

Rivers, bu sezon kazanılacak şampiyonlukla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

"Bazıları, hangi takım şampiyonluğu kazanırsa, yanına bir yıldız işareti konulacağını söylüyorlar. Ben şahsen bunun tam tersi olduğuna inanıyorum. Kim kazanırsa, bu çok daha zordur. Bu yıl kim kazanırsa, gerçekten hak edip kazanmış olacak. O takımda, böyle bir sürede formda kalmış ve ekip içi kimyayı korumuş olan adamlar olacak. Bir sürü etken var. Bana göre, bu yıl kim kazanırsa, şimdiye kadar kazanılan en zor şampiyonluğu kazanacak."


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