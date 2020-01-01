Rivers: "Böyle bir dönemde, bence oynamamız çok önemli!"

LA Clippers başantrenörü Doc Rivers, NBA oyuncularının tekrar basketbol oynayabilirlerse sosyal konular üzerinde daha büyük bir etki yaratabileceklerine inanıyor.



Orlando'daki "bubble" maçlarına katılan 22 takım arasında yer alacak olan Clippers'ın koçu Rivers, "bubble" maçları Walt Disney World'de başladıktan sonra NBA ve oyuncularının, Amerika'daki sosyal sorunları nasıl ele alacakları konusunda daha büyük bir platforma sahip olacakları hakkında konuştu.



Rivers, Steve Kerr ve Pete Carroll ile birlikte "Flying Coach" podcastinde şunları söyledi:



"Bu durumda, oynamamızın çok önemli olduğuna inanıyorum. Günün sonunda, yürüyüş yapıp çalışabileceğinize inanıyorum. Çoğu insanın yaptığı gibi, biz de aynı şeyi yapabiliriz. Ama daha da önemlisi, bu bize bir fırsat verecektir. Maç oynamazsak, çoğumuzun sesi olmaz. Ama sanırım izin verilirse, bir sesimiz olacaktır."



"Bence burada sadece bir şampiyonu belirlemek için değil, aynı zamanda lig olarak harika bir mesaj vermek için de bir fırsatımız var. Her gün adamlarımızın doğru şeyi söylemeleri için bir sürü sorumluluk olacak, bu yüzden sezonun yeniden başlayacak olmasını seviyorum ve dört gözle bekliyorum."



Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving ve Los Angeles Lakers şutör guardı Avery Bradley, sezonun geri dönüşünün Black Lives Matter hareketinin üzerinden dikkatleri uzaklaştıracağına inanıyor.



