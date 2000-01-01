Rivers: "Ben'in şut atıp atmaması, inanın umurumda değil"

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, Ben Simmons'ın şut atma konusundaki sıkıntısını umursamadığını söyledi.



Simmons'ın uzak mesafeden şut atamaması, Philadelphia için, özellikle de bir NBA şampiyonluğu kazanma söz konusu olduğunda oldukça konuşulan bir konu haline gelmişti.



Ancak Rivers, Simmons'ın şut atıp atmamasını umursamadığını belirtti ve kendisinin oyun kuruculuk yeteneğine vurgu yaparak, şut kullanmayan bir guard olan Rajon Rondo'nun Celtics'in 2008 şampiyonluğunda nasıl önemli bir rol oynadığını hatırlatıtı:



"Artık abartıldığını düşünüyorum. Ben'in şut atması umurumda bile değil. Ve samimi söylüyorum. Ben'in komple bir oyuncu olmasını istiyorum. Zaten harika bir basketbol oyuncusu. Oyun kuran bir adam. Ben, NBA'de sadece 5-10 oyuncunun sahip olduğu saha görüşüne sahip. Ve bu görüşe, o fiziğiyle sahip.



Sahada şut atmayan bir guard varsa kazanamazsınız dediler, Rajon Rondo ile Boston'da şampiyonluk kazandık. O yıl kazanmakta hiç sorun yaşamadık."



Sixers, bu sezon Danny Green ve Seth Curry ile kadroda daha fazla şutöre sahip. Bununla birlikte, Philadelphia'nın meşru bir şampiyonluk adayı olmak için, bundan daha fazlasına ihtiyacı olacak.



