Rivers: "Bence Harden ve Giannis, birbirlerine çok saygı duyuyor"

Houston Rockets guardı Austin Rivers, James Harden ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun arasındaki anlaşmazlık hakkında bazı ayrıntılar verdi.



Harden ve Giannis'in çok iyi anlaşamadıkları genel olarak biliniyor. Rivers, iki süperstar arasındaki ilişki hakkında daha fazla ayrıntı ortaya koydu.



Ona göre, sanıldığı gibi, karşılıklı bir trash-talk yapma durumu bulunmuyor. Bunun yerine, birbirlerini tamamen görmezden geliyorlar. Rivers, Harden ve Giannis'in aralarındaki gerilime rağmen birbirlerine çok saygı duyduklarını düşünüyor:



"Birbirlerine bir şey söylemiyorlar. Birbirleriyle trash-talk yapmıyorlar. Cidden. Hiçbir şey söylemiyorlar. Yani, insanların beklediği gibi, bu adamlar gerçekten birbirlerinden nefret etmiyorlar. Her ikisinin de birbirlerine çok saygı duyduğunu düşünüyorum. Bunu itiraf etmemelerinin sebebinin ise, ikisinin de çok rekabetçi olmasına bağlıyorum. Bence James o kadar rekabetçi ki, MVP alan birini sevmiyor sadece. Sanırım Giannis de aynı şekilde."



İki oyuncuyla ilgili en son olay, Harden'ın, Houston'ın Milwaukee karşısında aldığı galibiyet sonrası, Giannis'i savunmanın zor olup olmadığıyla ilgili soru sorulduğunda, yorum yapmayı reddetmesi olmuştu.



