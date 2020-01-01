Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Rivers: "Bence Harden ve Giannis, birbirlerine çok saygı duyuyor"

Houston Rockets guardı Austin Rivers, James Harden ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun arasındaki anlaşmazlık hakkında bazı ayrıntılar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı Austin Rivers, James Harden ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun arasındaki anlaşmazlık hakkında bazı ayrıntılar verdi.

Harden ve Giannis'in çok iyi anlaşamadıkları genel olarak biliniyor. Rivers, iki süperstar arasındaki ilişki hakkında daha fazla ayrıntı ortaya koydu.

Ona göre, sanıldığı gibi, karşılıklı bir trash-talk yapma durumu bulunmuyor. Bunun yerine, birbirlerini tamamen görmezden geliyorlar. Rivers, Harden ve Giannis'in aralarındaki gerilime rağmen birbirlerine çok saygı duyduklarını düşünüyor:

"Birbirlerine bir şey söylemiyorlar. Birbirleriyle trash-talk yapmıyorlar. Cidden. Hiçbir şey söylemiyorlar. Yani, insanların beklediği gibi, bu adamlar gerçekten birbirlerinden nefret etmiyorlar. Her ikisinin de birbirlerine çok saygı duyduğunu düşünüyorum. Bunu itiraf etmemelerinin sebebinin ise, ikisinin de çok rekabetçi olmasına bağlıyorum. Bence James o kadar rekabetçi ki, MVP alan birini sevmiyor sadece. Sanırım Giannis de aynı şekilde."

İki oyuncuyla ilgili en son olay, Harden'ın, Houston'ın Milwaukee karşısında aldığı galibiyet sonrası, Giannis'i savunmanın zor olup olmadığıyla ilgili soru sorulduğunda, yorum yapmayı reddetmesi olmuştu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal