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Rivers: "Ben ve Joel, artık başarabileceklerine inanıyorlar"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Joel Embiid ve Ben Simmons arasındaki ilişki hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Joel Embiid ve Ben Simmons arasındaki ilişki hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Rivers geçenlerde iki yıldızın ilişkisinden ve Philadelphia'yı bu yıl başarıya ulaştırmak için birlikte nasıl çalıştıklarından bahsetti:

"En büyük olayları, artık başarabileceklerine inanmaları. Bana göre çoğu takımın sorunu genellikle bunun üzerine oluyor. Burada bir sürü yetenekli ve birlikte kazanabilecek adam bir arada. Oyuncular arasında herhangi bir sorun yaşanmaması bana göre hoş bir sürpriz. Hatta harika bir şey."

Normal sezonun sona ermeye yakın olmasıyla Sixers, süperstarlarının bu uyumunu derin bir playoff koşusuna veya Finallere taşıyabilir.


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