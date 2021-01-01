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Rivers: "Ben'in takımda kalmasını isterim!"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, hakkında takas söylentileri dolaşan oyuncusu Ben Simmons'ı savunmaya geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, hakkında takas söylentileri dolaşan oyuncusu Ben Simmons'ı savunmaya geçti.

NBA playoffları henüz sona ermemiş olsa da, Simmons'ın takas söylentileri halen tüm hızıyla devam ediyor. Avustralyalı oyuncu, Sixers'ın playofflardan elenmesinden beri birçok takas söylentisine konu olmuştu.

Simmons'ın Philly'deki geleceğiyle ilgili belirsizliğini daha önce dile getirmiş olan Rivers, TMZ Sports'a 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili samimi bir açıklama yaptı.

Doc'a, Simmons'ın adının geçtiği takas söylentileri hakkındaki düşünceleri ve şutunun veya oyununun gerçekten düzeltilebilir olup olmadığı sorulduğunda, yanıtı şu şekilde oldu:

"Ben harika. Kalmasını isterim. Kendisi bizim için çok iyi olacak. Bence oyununda çok fazla şeyi düzeltmeye ihtiyacı yok. Dediğim gibi, harika olacak."


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