Rivers: "Ben'i 'desteklemediğimi' söyleyenlere gülüyorum sadece!"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Ben Simmons'ı "desteklemediği" iddialarına 'gülüp geçtiğini' söyledi.



ESPN'de yakın zamanda yayınlanan bir makalede, Simmons'ın geçmişte Rivers'ın sayısız mesajını ve çağrılarını görmezden gelmiş ve Philadelphia'daki takım arkadaşlarının bazılarına kendisiyle konuşmak için seyahat etmemelerini söylemiş olmasına rağmen, "Los Angeles'ta antrenman yaparken Rivers'ın kendisini görmeye gelmediği için hayal kırıklığına uğradığı" iddia edilmişti.



Rivers, bu makaledeki iddialarla ilgili Bucks County Courier Times'a şu açıklamalarda bulundu:



"Bunu şu anda ilk kez duyuyorum. Benden daha destekleyici kimse olmadı. Geçenlerde biri, Simmons'ı defalarca övdüğüm anların olduğu neredeyse bir saatlik bir kaset yollamıştı. Geçen yıl her gün neler söylediğimi sizler de duyuyordunuz. Duruşum bu şekildeydi.



Bu tür şeylere karışmadığım için, neler söylediğimi bilmiyordunuz. Bunları yönetime ve Ben'in tarafına bırakacağım. Ben o kısmın dışında kalıyorum. Bu tarz şeylere aslında gülüyorum ve kendimi kötü hissediyorum. Bence Ben iyi bir çocuk ve şahsen onun iyiliğini isterim."





"İŞİMİ YAPMAK ZORUNDAYIM"



ESPN'in makalesinde ayrıca "Simmons'ın, Embiid'in 2019'da Toronto Raptors'a karşı playofflarda gösterdiği kötü performans için onu suçlamamasına rağmen, önceki yılın playoff mağlubiyeti için Embiid'in kendisini suçlamasından ötürü üzgün olduğu" iddiası da yer almıştı:



"İnsanların bize gerçeği söylemesi gerekiyor. Ne yazık ki NBA'de bir koç olarak bunu sürekli yapmak zorundayım. Yıllar içinde bunu bir koç olarak kabul ettim. Bazıları iyi idare eder, bazıları etmez. Bazen ben de çok iyi iş çıkarmayabiliyorum, mükemmel değilim sonuçta.



Günün sonunda, yapmaya çalıştığım her şey kazanma amaçlı. Bununla baş edebilen insanlar, beni gayet iyi idare edebilirler. Baş edemeyenler, muhtemelen iyi idare edemezler. Ve bu konuda kafam oldukça rahattır."



Simmons kaçırdığı her maç için para cezasına çarptırılmasına rağmen, Sixers için artık oynamamayı düşünüyor ve 10 Şubat tarihinden önce takas edilmeyi umuyor.