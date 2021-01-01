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Rivers: "Ben, bu yıl DPOY adayı olmalı"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Ben Simmons'ın "Yılın Savunmacısı" ödülünün adaylarından biri olduğunu düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Ben Simmons'ın "Yılın Savunmacısı" ödülünün adaylarından biri olduğunu düşündüğünü söyledi.

Rivers'a göre Ben, "her pozisyonu savunabildiği" için, ligdeki en çok yönlü savunuculardan biri konumunda:

"Bana kalırsa Ben, kesinlikle bu adayların arasında olmalı. Joel de (Embiid) savunma açısından müthiş bir yıl geçirmişti. Ama bence Ben, kesinlikle bir aday. Yalnızca pivot savunmuyor. Beş, dört, üç, iki, bir, hepsini savunuyor. Sahadaki her pozisyona karşı oynamış birisi. Ve bu pozisyonlarda oynadığında, birkaç kez karşısındakini de durdurabilmişti. NBA'de savunma anlamında Ben'in yaptığı şeyleri yapabilen çok az oyuncu var."

Simmons bu sezon Philadelphia'da 16.0 sayı, 8.8 ribaund ve 7.7 asist ortalamaları ile oynuyor.


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