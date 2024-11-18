NBA, Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers'ı maç hakemlerini alenen eleştirmesi sebebiyle 25 bin dolar para cezasına çarptırdı.



Bucks ekibi Cumartesi günü Charlotte Hornets'a 115-114 yenildikten sonra koç Rivers, hakemlerin Giannis Antetokounmpo'ya bitime 7,3 saniye kala faul çalması ve Hornets guardı LaMelo Ball'u maçı kazandıran serbest atışlarla ödüllendirmesinin ardından, şu ifadelerle eleştirel bir yorum getirmişti:



"Son pozisyonda hakemin yanlış karar verdiğini düşündüm. Üst üste iki maçtır, karşılaşmaların son pozisyonlarında yanlış kararlar veriliyor."



Sonrasında maçın hakem şefi Curtis Blair, hakemlerin Antetokounmpo'ya faul vererek hata yaptığını kabul etmişti.



NBA, Son İki Dakika Raporu'nda, hakemlerin Çarşamba günü Detroit Pistons'a karşı oynanan berabere biten maçta saniyeler kala Bucks'a yanlış faul çaldıklarını da itiraf etmişti.



Bucks, Doğu Konferansı'nda 4-9'luk derecesiyle 12. sırada yer alıyor.



