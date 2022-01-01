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"Rivers, 76ers'taki patronlarının hayranlığını kazandı" iddiası

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers'ın, takım yönetiminde bulunanların "önemli derecede hayranlığını kazandığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers'ın, takım yönetiminde bulunanların "önemli derecede hayranlığını kazandığı" iddia edildi.

Substack'in NBA yazarı Marc Stein'a göre bir kaynak, 76ers koçu olarak geleceği hakkında yakın zamanda bazı spekülasyonlar çıkmış olan Rivers'ın, çalkantılı sezonda "patronlarının hatırı sayılır düzeyde hayranlığını kazandığını" belirtti.

Son takas gününde James Harden'ı kadrosuna katan 76ers'ın, bir sonraki hamle olarak yıldız oyuncunun eski koçu Mike D'Antoni'yi takımın başına getirebileceğine dair lig çapında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Harden, D'Antoni yönetiminde MVP ödülü kazanmış ve Joel Embiid ile de yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.

Rivers ise, 76ers ile ikinci sezonunda ve görev süresi, başkan Daryl Morey'den önce geliyor.


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