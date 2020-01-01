Rivers: "76ers işi, geri çevrilemeyecek bir teklifti.."

Philadelphia 76ers'ın yeni başantrenörü Doc Rivers, 76ers kadrosundaki yetenek düzeyinin, LA Clippers'ın kendisiyle yollarını ayırmasından sadece günler sonra, takımın bir sonraki koçu olmayı kabul etmemek için çok cazip olduğunu söyledi.



Rivers, ekibin New Jersey'deki antrenman tesisi içindeki antrenman sahasından muhabirlerle yaptığı bir video konferans görüşmesinde, şu ifadeleri kullandı:



"Koçluk yapmayı çok seviyorum. Kesinlikle çok seviyorum. Ama aslında hiç koçluk işine girmeyecektim, o kadarını söyleyebilirim. Ara vermeye hazırdım. Sadece mevcut olan takıma ve o takımın benim düşünceme göre kazanmaya hazır olup olmamasına bağlı bir durumdu."



"ULAŞABİLECEKLERİ NOKTAYI DÜŞÜNÜNCE.."



Rivers, menajerinin Clippers tarafından görevden alınmasından birkaç saat sonra, üç ekipten ilgi gördüğünü belirtti:



"(Genel menajer Elton Brand) aradığında, kolayca 'Uçağa binip bir göz atayım' diyebilmiştim. Bu genç oyunculara ve potansiyellerine baktığınızda, halihazırda bulundukları yaşlarda pek çok yönden başarılı olduklarını ve ulaşabilecekleri noktayı da düşününce, benim için geri çevrilemeyecek bir iş teklifi oldu. Bu yüzden buradayım. Bunun için gerçekten heyecanlıyım."



SIMMONS VE EMBIID, %65 ORANINDA KAZANMIŞ!



Ben Simmons ve Joel Embiid, 76ers için yetenekli bir çekirdek olsa da, birbirlerinin en iyi hallerini ortaya çıkarabilecekleri konusunda şüpheler bulunuyordu. Ancak Rivers, bu şüphelere sahip olmadığını açıkladı:



"Oynadıkları maçların %65'ini kazanmışlar. Yani belli ki beraber oynayabiliyorlar. Bu takım, yetenekle dolu. Sadece en iyi şekilde nasıl çalıştıracağımızı bulmamız gerek."



