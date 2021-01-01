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Rivers, 60 sayı atan Beal'ın karşısına neden Simmons'ı koymadı?

Philadlephia 76ers Doc Rivers, dün geceki Washington Wizards maçında Bradley Beal ile neden Ben Simmons'ı eşleştirmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadlephia 76ers Doc Rivers, dün geceki Washington Wizards maçında Bradley Beal ile neden Ben Simmons'ı eşleştirmediğini açıkladı.

76ers, Beal'in 60 sayılık performansına rağmen Wizards'ı 141-135 mağlup etmiş ve Doğu Konferansı'nın zirvesinde kalmıştı.

Rivers, galibiyetin ardından neden Wizards yıldızının karşısında Simmons yerine Matisse Thybulle ve Danny Green'i verdğini şöyle anlattı:

"Ben'in bu gece sahada dolaşıp, (Russell) Westbrook'un karşısında yer alarak ortaya koyduğu işi çok beğendik. Bu sayede çok fazla ribaund alarak hızlı hücumu başlatabileceğini düşündük. Çok sayıda kolay sayı bulabileceğimizi hissettik. O açıdan işe yaradı, diğer açıdan yaramadı."

Sixers, son çeyrekte 1/6 şut isabetiyle oynayarak sadece üç sayı atmış olan Beal'ı kontrol altında tutmayı başarmıştı.


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