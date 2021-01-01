Rivers, 60 sayı atan Beal'ın karşısına neden Simmons'ı koymadı?

Philadlephia 76ers Doc Rivers, dün geceki Washington Wizards maçında Bradley Beal ile neden Ben Simmons'ı eşleştirmediğini açıkladı.



76ers, Beal'in 60 sayılık performansına rağmen Wizards'ı 141-135 mağlup etmiş ve Doğu Konferansı'nın zirvesinde kalmıştı.



Rivers, galibiyetin ardından neden Wizards yıldızının karşısında Simmons yerine Matisse Thybulle ve Danny Green'i verdğini şöyle anlattı:



"Ben'in bu gece sahada dolaşıp, (Russell) Westbrook'un karşısında yer alarak ortaya koyduğu işi çok beğendik. Bu sayede çok fazla ribaund alarak hızlı hücumu başlatabileceğini düşündük. Çok sayıda kolay sayı bulabileceğimizi hissettik. O açıdan işe yaradı, diğer açıdan yaramadı."



Sixers, son çeyrekte 1/6 şut isabetiyle oynayarak sadece üç sayı atmış olan Beal'ı kontrol altında tutmayı başarmıştı.



