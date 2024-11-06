Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, takımın sezona 1-6'lık başlangıcı ve artan sakatlıklarına rağmen playoff umutlarının bitmediğini iddia etti.



Rivers, The Athletic ile yaptığı bir röportajda Giannis Antetokounmpo'nun sakatlanması ve ekibin sezona yedi maçta tek galibiyetle başlamasının, Bucks'ı playoffları kaçırma konusunda endişeye düşürmediğini öne sürdü:



"Playofflara kalacağız. Bu konuda endişem yok. Takım oldukça pozitif. Kimse kaybetmek istemiyor. Önümüzde zorlu maçlar var ama her galibiyete tek tek odaklanacağız.



Bakarsınız üst üste üç veya dört galibiyet alırız ve derece bir anda 5-6 olur. Böylece playofflara kalma şansımız da %80'lere yükselir. Sezon başlarında bu rakamlar bazen oldukça yanıltıcı olabiliyor. Ve biz bunlara pek dikkat etmiyoruz."



Milwaukee, geçtiğimiz sezon takımla yakaladığı 30-13'lük derece sonrası işine son verilen eski koç Adrian Griffin dönemi sonrası, Rivers ile 20-26'lık bir seri yakalamış durumda.



1970 yılından bu yana sezona 1-6 veya daha kötü dereceyle başlayan 150 NBA takımından, yalnızca 12'si playofflara kalabilmişti.



