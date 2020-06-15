"River Plate'nin kapıları Falcao'ya açık"

River Plate yineticisi Enzo Franzcescoli, Galatasaray forması giyen Rademel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
'River Plate'nin kapıları Falcao'ya açık'
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15 Haziran 2020 16:55
Emekli Uruguaylı Milli futbolcu ve River Plate yöneticisi Enzo Francescoli, yaptığı açıklamada Galatasaray forması giyen forvet oyuncusu Falcao'ya kapılarının açık olduğunu belirtti.

River Plate'de 35 yaşındaki forvet Ignacio Scocco'nun sözleşme yenilemeyeceğinin belli olması üzerine, yeni forvet için arayışlar başladı.

Rafael Santos Borre'nin de takımdaki geleceğinin belirsiz olması üzerine gündeme gelen iki isim Gonzalo Higuain ve Radamel Falcao oldu.

"KAPILAR SONUNA KADAR AÇIK"

Arjantin basınına konuşan Enzo Francescoli; "Bu isimleri getirmek çok zor. Muazzam yetenekte iki oyuncu olduklarına şüphe yok ancak transferleri zor. Transferler sadece ekonomik nedenler yüzünden zor değil. Oyuncuların bazen kariyerleri hakkında farklı fikirleri oluyor. Buna rağmen her zaman dediğim gibi; kapılarımız onlara sonuna kadar açık." dedi.



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