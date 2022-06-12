BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ BEKLEDİLER

BORBAS İÇİN 1.5 MİLYON EURO

RIVER PLATE'TEKİ PERFORMANSI

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü adayları arasına genç bir isim eklendi. İddiaya göre; siyah-beyazlılar, River Plate ekibinde oynayan Thiago Borbas'ı gündemine aldı.El Oservador gazetesi, 20 yaşındaki golcü futbolcu için Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı. 1.86 boyundaki futbolcu için Feyenoord'un 1 milyon Euro teklif yaptığı, River Plate'in ise Beşiktaş'tan gelecek daha yüksek resmi bir teklifi beklediği ifade edildi.Öte yandan menajerler vasıtasıyla Beşiktaş'ın 1.5 milyon Euro önerdiği, teklifin resmileşmesinin ardından oyuncuya siyah-beyazlılarla görüşme izni verileceği belirtildi.Borbas, Arjantin ekibi River Plate'in formasını 72 kez giydi ve 14 gol 12 asistlik katkı sağladı. Borbas, sağ ayağını iyi kullanıyor. Futbolcu, santrfor dışında sağ kanatta da görev alabiliyor. Oyuncunun piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre; 1.3 milyon Euro civarında.