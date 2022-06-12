River'dan Beşiktaş'a transfer

Cenk Tosun, Weghorst gibi isimlerle görüşmeler yapan Beşiktaş için yeni bir iddia gündemde. Beşiktaş, transferde genç golcü Thiago Borbas'ı istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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River'dan Beşiktaş'a transfer
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12 Haziran 2022 17:45
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü adayları arasına genç bir isim eklendi. İddiaya göre; siyah-beyazlılar, River Plate ekibinde oynayan Thiago Borbas'ı gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ BEKLEDİLER

El Oservador gazetesi, 20 yaşındaki golcü futbolcu için Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı. 1.86 boyundaki futbolcu için Feyenoord'un 1 milyon Euro teklif yaptığı, River Plate'in ise Beşiktaş'tan gelecek daha yüksek resmi bir teklifi beklediği ifade edildi.

BORBAS İÇİN 1.5 MİLYON EURO

Öte yandan menajerler vasıtasıyla Beşiktaş'ın 1.5 milyon Euro önerdiği, teklifin resmileşmesinin ardından oyuncuya siyah-beyazlılarla görüşme izni verileceği belirtildi.



RIVER PLATE'TEKİ PERFORMANSI

Borbas, Arjantin ekibi River Plate'in formasını 72 kez giydi ve 14 gol 12 asistlik katkı sağladı. Borbas, sağ ayağını iyi kullanıyor. Futbolcu, santrfor dışında sağ kanatta da görev alabiliyor. Oyuncunun piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre; 1.3 milyon Euro civarında.

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