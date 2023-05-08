River - Boca derbisi bildiğiniz gibi: 1 gol, 7 kırmızı kart

Arjantin Premier Ligi'nde River Plate, Boca Juniors'u 1-0 mağlup etti. Maç sonunda saha karıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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River - Boca derbisi bildiğiniz gibi: 1 gol, 7 kırmızı kart
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08 Mayıs 2023 01:52
Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında Martin Demichelis'in ekibi River Plate ile Jorge Almiron'un yönetimindeki Boca Juniors karşı karşıya geldi.

Monumental Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi River Plate, 90+3'te Miguel Borja'nın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 kazandı.

7 KIRMIZI KART ÇIKTI

Golün ardından sahada yaşanan büyük kavgada 2 takımdan toplamda 7 oyuncu kırmızı kart gördü. River Plate adına sahada olan Agustin Palavecino'nun yanı sıra kulübedeki Elias Gomez ve Ezequiel Centurion, Boca Juniors adına ise sahada olan Miguel Merentiel, Ignacio Fernandez, Nicolas Valentini ve sahada olmayan Jorge Figal kırmızı kart gördü.

Tam 111 dakika süren karşılaşmanın ardından River Plate 37 puanla liderliğini sürdürürken, Boca Juniors 18 puanla 15. sırada kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında River Plate deplasmanda Talleres ile karşılaşırken, Boca Juniors evinde Belgrano'yu ağırlayacak.


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