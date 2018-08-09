Rivaldo: 'Neymar, Real Madrid'de oynayacak'

ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızıforma giyenhakkında ilginç açıklamalar yaptı.İspanya basınına konuşan Rivaldo, "Şimdilik Neymar'ın PSG'de kalacağı sözüne inanmalıyız. Ancak bildiğim şeyler var. Er ya da geç Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı.Rivaldo sözlerini "Fransa'da en az 1 yıl daha oynayacak gibi görünüyor fakat transferler artık çılgınca yapılıyor. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Transfer penceresi kapanana kadar her şey mümkün" diyerek tamamladı.Rivaldo daha önce "Neymar, PSG'de kaldığı sürece Ballon d'Or kazanamaz. Dünyanın en iyileri İspanya'da oynar. Real Madrid'e giderse ödülü kazanabilir" açıklamasını yapmıştı.