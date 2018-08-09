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Rivaldo: "Neymar, Real Madrid'de oynayacak"

Bir dönem Barcelona'da forma giyen Rivaldo, Neymar'ın bir gün Real Madrid forması giyeceğini iddia etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rivaldo: 'Neymar, Real Madrid'de oynayacak'
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09 Ağustos 2018 01:34
Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı Rivaldo, Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

"ER YA DA GEÇ OYNAYACAK"

İspanya basınına konuşan Rivaldo, "Şimdilik Neymar'ın PSG'de kalacağı sözüne inanmalıyız. Ancak bildiğim şeyler var. Er ya da geç Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY MÜMKÜN"

Rivaldo sözlerini "Fransa'da en az 1 yıl daha oynayacak gibi görünüyor fakat transferler artık çılgınca yapılıyor. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Transfer penceresi kapanana kadar her şey mümkün" diyerek tamamladı.

Rivaldo daha önce "Neymar, PSG'de kaldığı sürece Ballon d'Or kazanamaz. Dünyanın en iyileri İspanya'da oynar. Real Madrid'e giderse ödülü kazanabilir" açıklamasını yapmıştı.



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