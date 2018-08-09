Rivaldo: 'Neymar, Real Madrid'de oynayacak'

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı Rivaldo, Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar hakkında ilginç açıklamalar yaptı.
"ER YA DA GEÇ OYNAYACAK"
İspanya basınına konuşan Rivaldo, "Şimdilik Neymar'ın PSG'de kalacağı sözüne inanmalıyız. Ancak bildiğim şeyler var. Er ya da geç Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı.
"HER ŞEY MÜMKÜN"
Rivaldo sözlerini "Fransa'da en az 1 yıl daha oynayacak gibi görünüyor fakat transferler artık çılgınca yapılıyor. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Transfer penceresi kapanana kadar her şey mümkün" diyerek tamamladı.
Rivaldo daha önce "Neymar, PSG'de kaldığı sürece Ballon d'Or kazanamaz. Dünyanın en iyileri İspanya'da oynar. Real Madrid'e giderse ödülü kazanabilir" açıklamasını yapmıştı.
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"ER YA DA GEÇ OYNAYACAK"
İspanya basınına konuşan Rivaldo, "Şimdilik Neymar'ın PSG'de kalacağı sözüne inanmalıyız. Ancak bildiğim şeyler var. Er ya da geç Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı.
"HER ŞEY MÜMKÜN"
Rivaldo sözlerini "Fransa'da en az 1 yıl daha oynayacak gibi görünüyor fakat transferler artık çılgınca yapılıyor. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Transfer penceresi kapanana kadar her şey mümkün" diyerek tamamladı.
Rivaldo daha önce "Neymar, PSG'de kaldığı sürece Ballon d'Or kazanamaz. Dünyanın en iyileri İspanya'da oynar. Real Madrid'e giderse ödülü kazanabilir" açıklamasını yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın