  •  
    Galatasaray'ı reddeden Nantes 17 milyona sattı!
  •  
    F.Bahçe'de iki oyuncuya ıslıklı protesto yapıldı!..
  •  
    Galatasaray'a Bony transferi için cevap!..
  •  
    Galatasaray ve Tetteh! Resmi açıklama geldi...
  •  
    Süper Lig'e Chelsea'den "BABA" transfer geldi!..

Rivaldo, Fas takımıyla anlaştı

Rivaldo, Fas amatör lig ekiplerinden Chabab Mohammedia'nın sportif danışmanı oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rivaldo, Fas takımıyla anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2019 04:39
Brezilya futbolunun son 30 yılda yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Rivaldo, Fas ekibi için çalışmaya başladı.

Fas amatör lig ekiplerinden Chabab Mohammedia, sportif danışman olarak Rivaldo ile anlaştıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Rivaldo'nun takımın yapılanması ve transferlerde de kulübe yardımcı olacağı belirtildi.

Rivaldo aynı zamanda Brezilya temsilcisi Mogi Mirim'de de sportif danışman olarak görev yapıyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için