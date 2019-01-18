Rivaldo, Fas takımıyla anlaştı

Brezilya futbolunun son 30 yılda yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Rivaldo, Fas ekibi için çalışmaya başladı.Fas amatör lig ekiplerinden Chabab Mohammedia, sportif danışman olarak Rivaldo ile anlaştıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Rivaldo'nun takımın yapılanması ve transferlerde de kulübe yardımcı olacağı belirtildi.Rivaldo aynı zamanda Brezilya temsilcisi Mogi Mirim'de de sportif danışman olarak görev yapıyor.