Rivaldo: "Duyum aldım, Mourinho Brezilya'ya gelebilir"

Barcelona efsanesi Rivaldo, Jose Mourinho'nun Tottenham'dan sonraki durağının Brezilya olabileceğina dair duyum aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rivaldo: 'Duyum aldım, Mourinho Brezilya'ya gelebilir'
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23 Nisan 2021 05:04
Eski Barcelona yıldızı Rivaldo, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Jose Mourinho'nun Brezilya'da bir takım çalıştırmaya yakın olduğunu söyledi.

Rivaldo verdiği röportajda Mourinho ile ilgili bir soru sorulması üzerine verdiği cevapta "Jose harika bir arkadaştır. Onun artık bir şeyler kanıtlayacak bir durumu kalmadı. Mükemmel bir teknik direktör." yanıtını verdi. Portekizli menajerin yeni işi ile ilgili ise bir duyum aldığını belirten Rivaldo, "Yeniden bir takımla anlaşacaktır. Duyduğuma göre Brezilya'dan bir kulüple anlaşabilme ihtimali var. Yıllarca Avrupa'da çalıştıktan sonra Brezilya deneyimi onun için ilginç olabilir" sözlerini kullandı.

Jose Mourinho 17 ayda kaldığı Tottenham teknik direktörlüğünde 1.64 puan ortalaması yakalayarak kariyerinin en düşük ortalamasını tutturmuştu.

Mourinho'nun ayrıca sözleşmesinin sonuna gelmeden gönderildiği için yaklaşık 20 milyon euro tazminat alacağı konuşuluyor.



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