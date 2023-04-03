Riva'da var, Trabzon'da yok!

Dorukhan Toköz'ün milli takımla idmana çıkıp Trabzonspor'da çıkmaması eleştiri konusu oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Riva'da var, Trabzon'da yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2023 11:21
Sezon başında çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un izniyle Riva'daki çalışmalara katılmış ve hem salonda hem de sahada idmanlara çıkmıştı.

Kısa zamanda maç oynayacak duruma gelmesi beklenen Dorukhan'ın, Trabzonspor'da antrenmanlara çıkmaması ise eleştiri konusu oldu. Dorukhan'ın şehre henüz gitmediği ve İstanbul'da bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili kulüp tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery