Riva'da var, Trabzon'da yok!

Sezon başında çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un izniyle Riva'daki çalışmalara katılmış ve hem salonda hem de sahada idmanlara çıkmıştı.



Kısa zamanda maç oynayacak duruma gelmesi beklenen Dorukhan'ın, Trabzonspor'da antrenmanlara çıkmaması ise eleştiri konusu oldu. Dorukhan'ın şehre henüz gitmediği ve İstanbul'da bulunduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili kulüp tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil.









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