Riva'da neler yaşanmış neler!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski milli takımlar sorumlusu Selim Soydan, Riva'da Hamit Altıntop odaklı Stefan Kuntz ve Abdullah Avcı gelişmelerini açıkladı.



Sabah'a konuşan Selim Soydan, "Beni herkes tanır; ben sokak dedikodusu ile konuşmam, doğruları anlatırım. Olay aynen şöyle gerçekleşiyor. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, göreve kendisinin getirdiği Kuntz'dan bir oyuncuyu oynatmasını istiyor. Onu hep dinleyen Kuntz bu sefer oralı olmuyor ve ikili tartışıyor." dedi.



"EMRİVAKİYLE ABDULLAH AVCI"



Soydan, "Hamit, o günden beri Kuntz'un altını oyuyor. Konuyu TFF yönetimine getiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor. Bağlayamayınca da işi emrivakiye getirip, Abdullah Avcı ile görüşme yapıyor. Abdullah Avcı değerli bir teknik direktör ve o mevkiyi sonuna kadar hak ediyor. Ama hiç kimsenin A Milli Takımı keyfine göre yönetmeye hakkı yok." ifadelerini kullandı.



"BÜYÜKEKŞİ VETO ETTİ"



TFF'nin eski yöneticisi, "Nitekim Hamit Altıntop ile Avcı anlaşmasına rağmen, başkan Büyükekşi, "Görev süremizin bitmesine 40 gün kalmışken böyle değişiklik olmaz" diyerek veto ediyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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