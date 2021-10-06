Riva'da Michael Rechner sahnede

Alman futbolunun en önde gelen kaleci antrenörlerinden Michael Rechner, ay-yıldızlı ekipteki mesaisine resmen başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; TFF
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Riva'da Michael Rechner sahnede
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06 Ekim 2021 08:57
Teknik Direktör Stefan Kuntz'un özel davetini kabul ederek Türkiye'ye gelen 41 yaşındaki Rechner, 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanacak 4 maç için görev yapacak.

Hoffenheim kulübü ile sözleşmesi devam eden Michael Rechner eleme grubu müsabakalarından sonra büyük olasılıkla ay-yıldızlı ekibimizle vedalaşacak.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yaptığı açıklamada geçici görev üstlenen Rechner'in ardından daha önce Türkiye'de görev yapmış bir Alman kaleci antrenörüyle anlaşmak istediklerini ifade etmişti.

 


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