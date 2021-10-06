Riva'da Michael Rechner sahnede

Teknik Direktör Stefan Kuntz'un özel davetini kabul ederek Türkiye'ye gelen 41 yaşındaki Rechner, 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanacak 4 maç için görev yapacak.
Hoffenheim kulübü ile sözleşmesi devam eden Michael Rechner eleme grubu müsabakalarından sonra büyük olasılıkla ay-yıldızlı ekibimizle vedalaşacak.
Teknik Direktör Stefan Kuntz yaptığı açıklamada geçici görev üstlenen Rechner'in ardından daha önce Türkiye'de görev yapmış bir Alman kaleci antrenörüyle anlaşmak istediklerini ifade etmişti.
Hoffenheim kulübü ile sözleşmesi devam eden Michael Rechner eleme grubu müsabakalarından sonra büyük olasılıkla ay-yıldızlı ekibimizle vedalaşacak.
Teknik Direktör Stefan Kuntz yaptığı açıklamada geçici görev üstlenen Rechner'in ardından daha önce Türkiye'de görev yapmış bir Alman kaleci antrenörüyle anlaşmak istediklerini ifade etmişti.