Ritmik cimnastikte Kamelya Tuncel 27. oldu

Milli sporcu Kamelya Tuncel, Bulgaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci gününde genel tasnifte 27. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ritmik cimnastikte Kamelya Tuncel 27. oldu
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10 Nisan 2022 01:16
Milli sporcu Kamelya Tuncel, Bulgaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci gününde yarıştı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sofya'da gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamelya Tuncel, bugünkü gösterisinde labut aletinde 24.050 puanla 28'inci, top aletinde 25.300 puanla 18'inci, genel tasnifte ise 96.300 puanla 27. oldu.

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