Riot Games yeni yamasıyla birlikte Zeri'yi dengelemeyi hedefliyor

Riot Games, önümüzdeki tarihlerde getireceği 12.4 yamasıyla birlikte oyuna geldiğinden beri hem tekli dereceli hem de profesyonel ligleri domine eden Zeri'yi dengelemeyi planlıyor. Aktif olarak en yüksek yasaklama oranına sahip olan Zeri, yetenek seti ve olağanüstü hareket hızı sayesinde rakip takımların kabusu haline gelmişti. Her ne kadar anlık hasarı diğer nişancılara oranla ortalama seviyede olsa da, takım savaşlarında uzun süre hayatta kalma kabiliyetiyle birlikte oyunun dengesini bozabiliyordu.



Aatrox, Illaoi ve Amumu güçlendirme alıyor



Bir süredir üst koridorda Gragas, Irelia, Gangplank gibi şampiyonların arkasında kalan Aatrox, geç oyun odaklı bazı güçlendirmeler alabilir. Yeni eşyaların oyuna getirilmesiyle birlikte popülerliği düşen Aatrox, 12.4 yamasından sonra belirli eşleşmeler için kullanılabilir hale gelebilir.



Üst koridor oyuncularının en az tercih ettiği seçimlerden biri olan Illaoi de 12.4 yamasından faydalanacak. Koridor aşamasının bir hayli zayıf olması sebebiyle geri planda kalan Illaoi, takım savaşlarında yarattığı fark ile yeniden ilgi görmeye başlayabilir. Öte yandan belirli bir süre yenilenen tank eşyaları ile birlikte metayı domine eden Amumu, 12.4 yamasıyla oyuncuların gözüne girmeye çalışacak. Son yıllarda en fazla zayıflatma alan şampiyonlardan biri olan Amumu yetenek gücü ormancılarına karşı kitle kontrol kabiliyeti ile fark yaratabilir.



12.4 yamasında nişancı şampiyonlar için güçlendirmeler geliyor. Geçtiğimiz yamalarda koridor dominasyonunu kısmak için w yeteneği zayıflatılan Ashe, yeniden metanın öncelikli seçimi olabilir. Öte yandan bir süredir hem tekli dereceli hem de profesyonel liglerden uzak kalan Xayah, Jinx ve Aphelios gibi şampiyonların karşısında durabilirse bazı takımların kompozisyonunda kendine yer bulabilir.



(Kaynak: playerbros.com)



