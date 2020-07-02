Riot Games Türkiye'den VFÞL ve Akademi Ligi kurallarýnda önemli deðiþiklik

Yeni VFÞL playoff formatý

Yaz mevsimi ile birlikte normal sezonu birinci ve ikinci bitiren takýmlar direkt yarý finalden baþlayacak.

bitiren takýmlar direkt yarý finalden baþlayacak. Normal sezonu üçüncü bitiren takým çeyrek finalde 5. veya 6.takým arasýndan istediðini rakip seçebilecek.

bitiren takým çeyrek finalde 5. veya 6.takým arasýndan istediðini rakip seçebilecek. Ligi dördüncü sýrada bitiren takým ise üçüncü bitiren takýmýn seçmediði rakiple karþýlaþacak.

Yarý finaller:

Normal sezonu lider bitirmeyi baþaran takým, yarý finale yükselmeyi baþaran iki takým arasýndan istediðini seçme hakkýna sahip olacak.

Ligi ikinci bitiren takým ise lider takýmýn seçmediði rakip ile mücadele edecek.

Akademi Ligi playoff formatý

Akademi Ligi'ni birinci bitiren takým yarý finalde 3.veya 4. takým arasýndan istediðini seçebilecek.

Sezonu ikinci bitiren takým ise birinci takýmýn seçmediði rakip ile karþýlacak.

Kadro kuralýndaki önemli deðiþiklik

Artýk takýmlar Akademi Ligi baþlangýç beþlisinde maksimum bir yabancý oyuncu ve iki kýdemli oyuncu bulundurabilecek.

Kariyerinin son üç mevsiminin ikisinde, normal sezon maçlarýnýn yüzde 50 si ve fazlasýnda görev almýþ oyuncular kýdemli sayýlacak.

görev almýþ oyuncular kýdemli sayýlacak. Yabancý oyuncular þartlarý saðladýðý takdirde kýdemli oyuncu sayýlabilir.

Herhangi bir mevsim boyunca VFÞL'de dokuz ve üstü maça çýkmýþ oyuncular Akademi Ligi'nde forma giyemeyecek.









Riot Games Türkiye ekibi, 2021 Yaz Mevsimi öncesi Vodafone Freezone Þampiyonluk Ligi ve Akademi Ligi kurallarýnda önemli deðiþikliklere gitti. Yapýlan açýklamada rekabeti daha da güçlü bir konuma getirme amacýyla kadro kurallarýnda ve mevsim finalleri formatýnda güncellemeler yapýldýðý belirtildi.Artýk ligimizde yüksek seri baþýnýn düþük seri baþýyla eþleþtiði playoff formatý iþlemeyecek. Yani normal sezonu birinci bitiren takým altýncý takýmla, ikinci bitiren takým beþinci takýmla, üçüncü bitiren takým da dördüncü takýmla eþleþmeyecek.Mevsim finalleri formatýndaki deðiþikliðin ana amacý normal sezonun önemini arttýrmak. Takýmlar finallere ne kadar yüksek sýradan girerse o kadar avantajlý olacak. Yüksek seri baþý olan takýma seçim hakký sunulmasý olumlu bir deðiþim.VFÞL'de boy gösteren yetenekli oyuncularýn Akademi Ligi'nde düzenli bir þekilde oynayabiliyor olmasý bazý takýmlar, oyuncular ve taraftarlarýn bir kýsmý tarafýndan hoþ karþýlanmýyordu. Bunun önüne geçmek için yeni kadro kuralý getirildi. Ýþte detaylar:Yapýlan deðiþikliklerle beraber ligin kalitesinin biraz daha artmasý bekleniyor. Öte yandan loser bracket sisteminin hala getirilmemesi eleþtiri konusu oldu. Akademi Ligi için rekabetin daha da artmasý, VFÞL'de ise takýmlarýn normal sezona daha fazla önem vermesi muhtemel gözüküyor.PlayerBros