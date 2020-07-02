Riot Games, Duality VALORANT Kartını tüm oyunculara veriyor
Riot Games, oyuncuların öğenin kilidini açmak için kodu kullanmalarını engelleyen birkaç sorundan sonra tüm VALORANT oyuncularına Duality Oyuncu Kartı vermeye karar verdi.
Sentinels ve Fnatic arasındaki VALORANT Champions Tour Masters 2 Reykjavik Büyük Finalleri sırasında Riot, Duality sinematik fragmanını ortaya çıkardı. Kısa fragman, oyunculara VALORANT hakkında daha fazla fikir verdi.
Fragmana, yalnızca özel bir kodla 48 saat içinde kullanılabilen benzersiz bir Duality Oyuncu Kartı eşlik etti. Binlerce oyuncu, ücretsiz Oyuncu Kartını almak için VALORANT web sitesine akın etti.
Birçok oyuncu, yüksek miktarda trafik nedeniyle web sitesi çöktüğü için kodlarını kullanamadı. Riot Games, herkese oyuncu Kartının kilidini açma şansı vermek için süre sınırını uzattı, ancak oyuncular etkinlikten günler sonra yine sorun bildirmeye devam etti.
Riot, sorunlara yanıt olarak ve teknik sorunlar nedeniyle herhangi birinin öğeyi kaçırmasını önlemek için kartı herkese vermeye karar verdi. Oyuncular, kartın yakında envanterlerinde göründüğünü görecek ve artık bir kod kullanmasına gerek kalmayacak.
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Kaynak: Playerbros
Fragmana, yalnızca özel bir kodla 48 saat içinde kullanılabilen benzersiz bir Duality Oyuncu Kartı eşlik etti. Binlerce oyuncu, ücretsiz Oyuncu Kartını almak için VALORANT web sitesine akın etti.
Birçok oyuncu, yüksek miktarda trafik nedeniyle web sitesi çöktüğü için kodlarını kullanamadı. Riot Games, herkese oyuncu Kartının kilidini açma şansı vermek için süre sınırını uzattı, ancak oyuncular etkinlikten günler sonra yine sorun bildirmeye devam etti.
Riot, sorunlara yanıt olarak ve teknik sorunlar nedeniyle herhangi birinin öğeyi kaçırmasını önlemek için kartı herkese vermeye karar verdi. Oyuncular, kartın yakında envanterlerinde göründüğünü görecek ve artık bir kod kullanmasına gerek kalmayacak.
Onur Ayını kutlamak için özel Onur Oyuncu Kartlarını almak istiyorsanız buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros
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