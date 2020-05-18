Riot Games 2018 küresel espor etkinliklerini duyurdu!

Riot Games, yaptığı açıklama ile küresel etkinlikleri ve tarihlerini duyurdu. Ne yazık ki bu yılda küresel etkinliklere ev sahipliği yapamayacağız.


Mid-season İnvitational (MSI) 2018

Ön eleme ve Grup aşaması

3-6 / 8-9 / 11-15 Mayıs

EU LCS stüdyosu – Berlin/Almanya

Final Aşaması

18-20 Mayıs

Zenith Paris La Villette – Paris/Fransa

Rift Rivals 2018

Kuzey Amerika ve Avrupa arasında oynanacak karşılaşma  ABD'de gerçekleşecek.

Çin, Kore ve LMS karşılaşması Çin'de gerçekleşecek.

Brezilya, Latin Amerika Kuzey ve Latin Amerika Güney arasında oynanacak karşılaşmalar Brezilya'da gerçekleşecek.

Okyanusya,  Güneydoğu Asya ve Japonya arasında oynanacak karşılaşma Avustralya'da gerçekleşecek.

Vietnam, Rusya ve Türkiye arasında oynanacak karşılaşma ise Vietnam'da gerçekleşecek.

Worlds 2018

24 takımın mücadele edeceği Worlds 2018'e Güney Kore ev sahipliği edecek. Güney Kore'nin bir çok şehrinde ve bir çok mekanda gerçekleşecek olan bu turnuva için detaylı bilgiler daha sonra açıklanacak.

All-Star 2018



All-star etkinliği 3-9 Aralık tarihlerinde Kuzey Amerika'da gerçekleşecek.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiler ve güncellemeleri takip etmek için Lolespor sitesine göz atabilirsiniz.

Sena Aleyna Demiral - @Luvorianna

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