Riot Games 2018 küresel espor etkinliklerini duyurdu!
Riot Games, yaptığı açıklama ile küresel etkinlikleri ve tarihlerini duyurdu. Ne yazık ki bu yılda küresel etkinliklere ev sahipliği yapamayacağız.
Mid-season İnvitational (MSI) 2018
Ön eleme ve Grup aşaması
3-6 / 8-9 / 11-15 Mayıs
EU LCS stüdyosu – Berlin/Almanya
Final Aşaması
18-20 Mayıs
Zenith Paris La Villette – Paris/Fransa
Rift Rivals 2018
Kuzey Amerika ve Avrupa arasında oynanacak karşılaşma ABD'de gerçekleşecek.
Çin, Kore ve LMS karşılaşması Çin'de gerçekleşecek.
Brezilya, Latin Amerika Kuzey ve Latin Amerika Güney arasında oynanacak karşılaşmalar Brezilya'da gerçekleşecek.
Okyanusya, Güneydoğu Asya ve Japonya arasında oynanacak karşılaşma Avustralya'da gerçekleşecek.
Vietnam, Rusya ve Türkiye arasında oynanacak karşılaşma ise Vietnam'da gerçekleşecek.
Worlds 2018
24 takımın mücadele edeceği Worlds 2018'e Güney Kore ev sahipliği edecek. Güney Kore'nin bir çok şehrinde ve bir çok mekanda gerçekleşecek olan bu turnuva için detaylı bilgiler daha sonra açıklanacak.
All-Star 2018
All-star etkinliği 3-9 Aralık tarihlerinde Kuzey Amerika'da gerçekleşecek.
Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiler ve güncellemeleri takip etmek için Lolespor sitesine göz atabilirsiniz.
Sena Aleyna Demiral - @Luvorianna
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