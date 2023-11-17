Rio Ferdinand: 'Video oyunu sayesinde şampiyon olduk'

Manchester United'ın eski yıldızlarından Rio Ferdinand, takımın üst üste başarılar yaşadığı döneme dair bir açıklamada bulundu.



Oyuncuların kaynaşmak için video oyunu oynadığını söyleyen Ferdinan, "Socom adında bir oyun oynardık. Eski usül Call of Duty diyebiliriz. Bu oyunu saatlerce oynardık." dedi.



"YOLCULUKLAR YETMİYORDU"



Takımın bu oyunu çok sevdiğini söyleyen Ferdinand, "Saatler süren yolculuklarımız olduğunda bazen yolculuk bize yetmiyordu. Hele ki 2-3 saatlik bir yolculuksa hiç yetmiyordu. Genelde 6'ya 6 veya 5'e 5 oynuyorduk. Bizim ekibimiz genelde Gary Neville, Edwin van der Sar ve Ryan Giggs gibi yaşlı isimlerden oluşuyordu. Oyunu oynarken bazen birbirimizden nefret ediyorduk ama bunu yaparken birlikteydik." ifadelerini kullandı.



Rio Ferdinand, 9 Aralık 2006'da Manchester City'e attıkları golde yapılan gol sevincinin Socom oyunu ile bağlantılı olduğunu açıkladı





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