Rio Ferdinand: "Saka iyi ama Dünya Klasında değil"

Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand, Bukayo Saka için açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rio Ferdinand: 'Saka iyi ama Dünya Klasında değil'
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15 Şubat 2024 16:10
Manchester United'ın ve İngiliz futbol tarihinin efsane isimlerinden Rio Ferdinand katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

Rio Ferdinand, Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka'nın, Dünya Klasında bir oyuncu olmadığını söyledi.

İşte Ferdinand'ın o sözleri:

"Bukayo Saka, Dünya Klasında bir oyuncu değil. Şampiyonlar Ligi'nde istenilen şeyleri yapamadı. Eleme turlarından bahsediyorum. Beni yanlış anlamayın Saka en iyi oyuncular arasında yer alıyor sadece Dünya Klasında değil"

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