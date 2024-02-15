Rio Ferdinand: 'Saka iyi ama Dünya Klasında değil'

Manchester United'ın ve İngiliz futbol tarihinin efsane isimlerinden Rio Ferdinand katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.



Rio Ferdinand, Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka'nın, Dünya Klasında bir oyuncu olmadığını söyledi.



İşte Ferdinand'ın o sözleri:



"Bukayo Saka, Dünya Klasında bir oyuncu değil. Şampiyonlar Ligi'nde istenilen şeyleri yapamadı. Eleme turlarından bahsediyorum. Beni yanlış anlamayın Saka en iyi oyuncular arasında yer alıyor sadece Dünya Klasında değil"



