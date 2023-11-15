Rio Ferdinand: 'Kane'i görünce midem bulanıyor'

Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand, Harry Kane'in İngiliz devine alınması gerektiğini söyledi.



Rio Ferdinand yaptığı açıklamada, "Harry Kane'in hat-trick yaptığını ne kadar görsem midem bulanıyor." dedi.



'MANU oyuncuyu almalıydı' diyen Ferdinand, "Her seferinde Manchester United bu adamı neden almadı diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Bayern'in 90 milyon euroya kadrosuna kattığı İngiliz yıldız, 16 maçta 21 gol attı ve 7 de asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU