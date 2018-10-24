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Rio Ferdinand: ''Adamlar çocuklara karşı...''

Rio Ferdinand, Manchester United'ın Juventus'a 1-0 mağlup olduğu maçı ilginç ifadelerle değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rio Ferdinand: ''Adamlar çocuklara karşı...''
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24 Ekim 2018 02:08
Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Manchester United'ı Juventus'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Rio Ferdinan, iki takım arasında büyük kalite farkı olduğunu söylerken ''Bugünkü maçı biraz kesin ama kısa bir şekilde anlatmak gerekirse; adamlar çocuklara karşı diyebiliriz. İki takım arasında sahada büyük kalite farkı vardı'' ifadelerini kullandı.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni alabileceğini de söyleyen Ferdinand ''Asıl üzücü olan oyuncuların da sahada bu farkı kabul etmiş olmaları. Juventus böyle devam ederse Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacaktır'' dedi.



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