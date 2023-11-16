Ringlerin 'Dişi Aslan'ı Selvinaz Cura

Antrenörlerinin ve arkadaşlarının 'Dişi Aslan' ünvanını verdiği Selvinaz, spordaki başarısını eğitim için de fırsata çevirerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı 'Milli Sporcu Bursu'nu almaya hak kazandı.



İEÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde yüzde yüz bursla eğitime başlayan Cura, kendisine olan güveni boşa çıkarmamak adına çok çalışacağını söyleyerek, "Dünya şampiyonu olmak, ülkeme bu mutluluğu yaşatmak istiyorum" dedi.



Aslen Denizlili olan 18 yaşındaki Selvinaz Cura, çocukken çok hareketli olduğu için ailesi tarafından 'enerjisini atar, sakinleşir' düşüncesiyle 3 yaşında cimnastiğe yazdırıldı. Sporla erken yaşta tanışan Cura, zaman içinde futbol ve basketbol gibi farklı branşları da denedi. Spordan hiçbir zaman kopmayan Cura, antrenörlerin de yönlendirmesiyle kick boksa ağırlık verdi.



ART ARDA ŞAMPİYONLUKLAR



Haftada 6 gün antrenman yapan, haftanın önemli bir kısmını ringde geçiren Selvinaz Cura, yeteneği ve disiplinli çalışmasıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine topladı. İlk resmi maçına 2022 yılının ocak ayında çıkan Cura, 55 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Bokstaki kariyerine hızlı bir giriş yapan Selvinaz, ardından da 7'nci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası ve WAKO Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda birinci oldu. Kocaeli ve Şanlıurfa'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda art arda birincilik elde eden Cura, bu performansıyla milli takıma seçildi. Spor ile eğitimi bir arada, en iyi şekilde yürüterek örnek olan Selvinaz, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nü kazanmayı başardı.



'ÖZGÜVENİM DAHA DA GELİŞTİ'



Sporun kendisine güç verdiğini ve çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini söyleyen Selvinaz Cura, "Sporu, küçüklüğümden beri çok seviyordum. Ancak bu sevgimin ve tutkumun, sadece hobi olarak kalmasını istemedim. Birçok branşı denedim, en sonunda da kick boksa yöneldim. Küçüklükten beri özgüvenli biriydim ama kick boks, benim özgüvenimi daha da geliştirdi. Gücümü korumak için haftada 6 gün çalışıyorum. Antrenmanlarım günde 2-3 saat sürüyor. Dayanıklılık, hız, koşu, teknik ve torba antrenmanlarım oluyor. Bu tempoya alıştım, zaman sorunu yaşamıyorum ve spor sayesinde zinde kalıyorum. Kendimden iyi bir sporcu yaratmaya çalışıyorum, planımı aksatmıyorum" dedi.



'BEN HIRSLI BİRİYİM'



Cura, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Spor ile eğitim, birbirini destekleyen unsurlar. Benim hikayem de bunun kanıtı. Kick boksa başladığımda, 'Bir gün milli takıma yükselir miyim?' diye düşünürdüm. Hep bunu istedim, sonunda da başardım. Üniversite sınavına çalıştığım dönemde hayatım kick boks ve dersler arasında geçiyordu. Elbette kolay olmadı. Zaman zaman bunaldım ama vazgeçmedim. Hırslı biriyim. Kendime, 'Sporu yaptı ama derslerinde başarısız oldu' dedirtmek istemedim. Başarımın tek bir alanda sınırlı kalmasıyla yetinemezdim. Derslerime önem verdim. Sonuç olarak istediğim üniversiteyi ve bölümü kazandım. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sayesinde yüzde 100 burslu okuyorum. Yazılım mühendisliği; dünya genelindeki teknolojik gelişimi ve dijitalleşmeyi de göz önünde aldığımızda, önü açık bir alan. Şu anda hazırlık sınıfındayım. Eğitim aldığım alanda da en iyisi olmak için çalışacağım. Boks ile mühendisliği bir arada yapmak imkansız değil."



'DÜNYA ŞAMPİYONU OLABİLİRİM'



2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını belirten Cura, "Kick boksta, kendinizi sürekli hazır tutmanız ve güçlü olmanız lazım. Kilonuza da çok dikkat etmelisiniz. Bunun için antrenörlerimle birlikte belirlediğimiz plana sadık kalıyorum. Yaza doğru yapılacak Avrupa Şampiyonası, benim için ilk ve en ciddi hedef. Burada ülkeme madalyayı kazandırmak, birinci olmak istiyorum. Sporda hedef bitmez, bitmemeli. Avrupa şampiyonu olduktan sonraki hedefim ise dünya şampiyonluğu. Bunu başaracak gücü kendimde görüyorum. İnşallah bu hedeflerime ulaşırım" diye konuştu.



'AİLEMİN HAKKINI ÖDEYEMEM'



Babasının muhasebeci, annesinin ise ev hanımı olduğunu belirterek, ailedeki tek sporcu olmanın kendisini gururlandırdığını söyleyen Cura, "Ailem, benim hayatımdaki en büyük destekçim. Ne başardıysam onlar sayesinde. Küçükken çok yaramazdım. Hatırlıyorum, yerimde duramazdım. Eğer ailem beni çok erken yaşta spora yazdırmasa, bu alışkanlığı bana kazandırmasa, buralara gelemezdim. Aileme teşekkürü her zaman borç bilirim. Onların hakkı ödenmez" şeklinde konuştu.



'DİŞİ ASLAN' DENİLMESİ HOŞUMA GİDİYOR



Kendisine 'dişi aslan' denilmesinin hoşuna gittiğini söyleyen Cura, "Dişi aslan lakabını antrenörüm buldu. Beni, maça çıkmadan önce, 'Haydi aslan parçası, içindeki dişi aslanı ortaya çıkar. Sen yaparsın' diyerek motive ediyordu. İlk kez profesyonel maça çıktığımda da lakap ne olabilir diye düşünmüştük. Hocam, hiç tereddütsüz 'Dişi aslan olacak' dedi. Ben de kabul ettim. Zaten çevremdekiler de öyle diyordu" ifadelerini kullandı.





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