Ringlerde 'büyüyen' iki kız arkadaşın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Aydın'da kapı komşuları olan ve adeta ringlerde büyüyen 15 ve 16 yaşındaki iki kız arkadaş, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.



Mesudiye Mahallesinde yaşayan Elif Yılmaz (15), ailesinin yönlendirmesiyle 5 yaşında Aydın Kung Fu Spor Kulübünde muaythai ve wushu sporuyla tanıştı. Zamanla kendisini geliştiren Yılmaz, ilk madalyasını 8 yaşında Türkiye Wushu Şampiyonası'nda üçüncü olarak aldı.



Muaythai Dünya Şampiyonası ikinciliğinin de aralarında bulunduğu 100'den fazla madalyaya sahip olan Yılmaz, 13 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak Avrupa Muaythai Şampiyonası Alt Gençler'de altın madalyayı kazanmayı hedefliyor.



Yılmaz'la aynı mahallede yaşayan Fadime Özkan (16) da arkadaşını görerek 7 yaşında muaythai ve wushu yapmaya başladı. Özkan, Avrupa Muaythai Kupası Şampiyonluğu dahil onlarca madalya kazandı. Mahallede gün boyu birlikte olan iki arkadaş, aynı spor kulübünde antrenmanlarını da birlikte yapıyor.



Özkan'ın hedefi de aynı tarihte yapılacak Avrupa Muaythai Şampiyonası Üst Gençler'de altın madalyanın sahibi olmak.



Yılmaz, hobi olarak başladığı bu sporu profesyonel olarak yapmaya başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. İlk madalyasını kazanmasının maç sırasında dudağının patlamasının ardından hırslanmasıyla geldiğini aktaran Yılmaz, "Canım acıdı, hırslandım 'bu işi yapacağım' dedim öyle başladım. Benim sporcu olduğuma inanmıyorlar. Sporcu gibi durmadığımdan bahsediyorlar. İnsanlar dövüş sporu yaptığım için yadırgıyorlar ama ben umursamıyorum, ben gerçekten çok istiyorum ve en iyisi olacağım." dedi.



- "Arkadaşımla çalışmak her türlü çok güzel"



Arkadaşıyla birlikte aynı şampiyonaya katılacağı için heyecanlı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:



"Ne zamandır çalışıyoruz, inşallah Avrupa şampiyonu olarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Arkadaşımla çalışmak her türlü çok güzel. Birbirimizi motive ediyoruz. Birlikte gideceğimiz Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Sürekli birlikteyiz, sadece yatmaya eve gidiyoruz. Çok mutluyum umarım ömür boyu böyle devam eder."



Spora başlama hikayesini anlatan Özkan da "Elif'e baktım imrendim, işte böyle dereceleri falan var... 'Ben niye olmayayım' dedim. Ona baka baka ilerledim. Hedeflerim şu an branşımızdaki en üst nokta olan dünya şampiyonası. Olimpiyatlarda da ülkemizi temsil etmek istiyorum." dedi.



- "Ringlerde büyüdüler"



Arkadaşıyla birlikte yaptığı antrenmanların çok keyifli geçtiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:



"Birbirimizi destekliyoruz, o düşse ben kaldırıyorum ben düşsem o kaldırıyor. İkimiz de çok uğraştık o yüzden Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde orada gururlandırıp Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Biz çok iyi iki arkadaş ve iki sporcu olduğumuza inanıyoruz."



Özkan, ailesinin ve antrenörü Murat Kaya'nın en büyük destekçisi olduğunu sözlerine ekledi.



Milli Takım Antrenörü Kaya ise Özkan ve Yılmaz'ın adeta ringlerde büyüdüğünü belirterek, " Yıllardır beraberiz, yıllarca birçok şampiyona gördük. Ben her konuda güveniyorum onlara, uzun yıllar devirdik. İnşallah çok güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.





