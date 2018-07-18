Riley: "Wade'in kararı için ona zaman tanıyacağız"

Miami Heat başkanı Pat Riley, şu anda serbest oyuncu konumunda olan Dwyane Wade'in hangi takıma katılacağına dair kararını vermesini bekleyeceklerini söyledi.
Yakın zamanda iş ortağı Micky Arison'la birlikte Wade'in geleceği hakkında konuşacaklarını söyleyen Riley, 2016 yılında Wade'e istediği parayı vermeyip, kendisinin takımdan ayrılmasına neden olmuştu.
Riley, Wade için şu açıklamayı yaptı: "NBA'de hepimizin uğraştığı boş dönem bu. En iyisinin, ona biraz zaman tanımak olduğunu düşünüyorum. Onu bir oyuncu olarak, rekabetçi olarak geri isterim. Onu, oyuncu olarak en iyi yılını geçirmek isteyen bir oyuncu olarak istiyorum. Bazı makaleler önüme çıkıyor, 'Wade bitmiş', 'Yavaşlamış', 'Aynı motivasyonu yok' falan yazan... Ama ben halen gerçekten istediğinde çok iyi katkı verebilecek bir oyuncu görüyorum."
Heat, şu anda Wade'e iki kontrat verebilir; 5.3 milyon istisnai kontrat, ya da 2.4 milyon dolar veteran minimum kontratı.
Wade, geride kalan sezonun sonunda, 2018-19 sezonunda oynamak istediğinden emin olmadığını söylemişti. Kariyerinde 22.5 sayı ortalamasına sahip olan Wade, Heat'in birçok istatistik kategorisinde lider konumda.