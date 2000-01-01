Riley: "Þampiyonluk adayý bir kadro kurmaya, çok yakýnýz"

Miami Heat basketbol operasyonlarý baþkaný Pat Riley, South Beach'te baþka bir NBA þampiyonluðu için yarýþan bir kadro kurmaya "yakýn" olduðuna inanýyor.



Takýmýn yayýnladýðý bir videoda Riley, "Asýl konu, tam o noktada olmamýz ve bir þampiyonluk yarýþmacý olmamýz ve bununla da gurur duyuyorum" dedi.



Miami, koronavirüs küresel salgýný geçen ay sezonu askýya almadan önce, 41-24'lük derecesiyle Doðu Konferansý'nda dördüncü sýradaydý.



"Çok, çok iyi bir basketbol takýmýmýz vardý. Çok iyi koçluk yapýlýyordu, ve sanýrým bunu her gece sahada kanýtladýk. Bazý sýkýntýlarýn, bazý sakatlýklarýn üstesinden geldik. Böyle þeyler olduðunda, bir sonraki adam devreye girer. Bu Erik Spoelstra'nýn sözlerinden biridir. Sanýrým biz bu hatlar boyunca 41-24 gibi bir þeydik ve playofflarda ev sahibi avantajýna sahip olma yolundaydýk. Harika bir yýldý. Özellikle Andre Iguodala, Solomon Hill ve Jae Crowder'ý getirdiðimiz takasý tamamladýktan sonra, sezonun sonunu görmediðimiz için gerçekten hayal kýrýklýðýna uðradým. Bu hamlenin bize playoff'larda biraz avantaj saðlayacaðýný düþünmüþtüm."



"DOÐRU OYUNCULARI BULDUÐUMUZ ÝÇÝN MUTLUYUM"



NBA playoff'larýnýn 18 Nisan'da baþlamasý planlanýyordu. Heat, mevcut sýralamaya göre Indiana Pacers'a karþý ilk turda ev sahibi saha avantajýna sahipti.



"Sezona baþladýðýmýzda, iyi takýmýmýz olduðunu düþünmüþtük. Özellikle Jimmy Butler'ý alma fýrsatýmýz olduðunda. Tyler Herro'nun, Kendrick Nunn'ýn, Duncan Robinson'ýn, ara ara Chris Silva'nýn ve Derrick Jones Jr. gibi gençlerimizin ne kadar iyi olduklarýný bilmiyorduk. Goran Dragic'e, Jimmy Butler'a, yaklaþýk üç yýldýr bizimle olan Bam Adebayo'ya, neþe saçan kiþiliðiyle Meyers Leonard'a ve Kelly Olynyk'e sahiptik. Tüm niyetimiz ve amaçlarýmýzýn yolunda, iþleri yoluna koyduðumuz için çok mutluyum. Ayrýca doðru oyuncularý, doðru ikili oyun oyuncularýný, sýrtý dönük oynayabilen oyuncularý ve þut atabilen oyuncularý bulabildiðimiz için de mutluyuz. Yani tüm bunlardan ötürü oldukça memnunuz ve bu oyuncularla önümüze bakarken oldukça iyimseriz."



"ÇOK SABRIM YOK, BENÝ TANIRSINIZ"



Bu sezon devam etsin ya da etmesin, Riley'nin hedefi deðiþmiyor. 75 yaþýnda olmasýna raðmen, yeni bir þampiyonluk takýmý kurmak istiyor:



"Çok sabrým yok. Beni tanýrsýnýz. Baþka bir þampiyonluk takýmý kurmak istiyorum ve buna da yakýnýz. Belki baþka bir oyuncuya ihtiyacýmýz vardýr. Belki de daha azýna ihtiyacýmýz vardýr. Bilmiyorum. Mesele þu ki, biz o noktadayýz ve bir þampiyonluk yarýþmacsýyýz, ve bundan gurur duyuyorum."



