Riley, NBA "balonunda" Miami Heat'e katılmayacak

Miami Heat başkanı Pat Riley'nin planlanan NBA "balonunda" Heat'e katılmasının beklenmediği açıklandı.



NBA'ın 2019-20 sezonunu, tek bir konumdaki her takımın bir "balon" sitesinde sürdürme teklifi risksiz olmadığından ötürü, Riley'nin ligin yeniden başlaması üzerine takıma katılmayı planlamadığı söylendi.



South Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman, şu açıklamaları yaptı:



"Heat için, ekibin ve ligin sağlık personeline danışarak, kimin katılıp katılmayacağına dair son kararı Riley verecek. İronik olan, Mart ayında 75 yaşına giren Riley'nin takımı Güney Florida'da uzaktan izlemesinin beklendiği."



KOVID-19 salgını, yaşlı bireyler ve altta yatan sağlık sorunları olan insanlar için zor olduğundan ötürü, Heat'in 75 yaşındaki üst düzey yöneticisi Riley'ye ulaşması durumunda, ciddi bir koronavirüs vakasına karşı oldukça savunmasız hale geleceği biliniyor.



