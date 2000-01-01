Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Riley, NBA "balonunda" Miami Heat'e katılmayacak

Miami Heat başkanı Pat Riley'nin planlanan NBA "balonunda" Heat'e katılmasının beklenmediği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat başkanı Pat Riley'nin planlanan NBA "balonunda" Heat'e katılmasının beklenmediği açıklandı.

NBA'ın 2019-20 sezonunu, tek bir konumdaki her takımın bir "balon" sitesinde sürdürme teklifi risksiz olmadığından ötürü, Riley'nin ligin yeniden başlaması üzerine takıma katılmayı planlamadığı söylendi.

South Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman, şu açıklamaları yaptı:

"Heat için, ekibin ve ligin sağlık personeline danışarak, kimin katılıp katılmayacağına dair son kararı Riley verecek. İronik olan, Mart ayında 75 yaşına giren Riley'nin takımı Güney Florida'da uzaktan izlemesinin beklendiği."

KOVID-19 salgını, yaşlı bireyler ve altta yatan sağlık sorunları olan insanlar için zor olduğundan ötürü, Heat'in 75 yaşındaki üst düzey yöneticisi Riley'ye ulaşması durumunda, ciddi bir koronavirüs vakasına karşı oldukça savunmasız hale geleceği biliniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal