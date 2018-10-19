Riley, Jimmy Butler takasında "fişi çekti"!

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Miami Heat'in Jimmy Butler için bir takas işlemini tamamlaması beklenirken, takım başkanı Pat Riley artık anlaşmanın öldüğünü açıkladı.Riley'nin anlaşmayla ilgili olarak takımı bilgilendirdiği ve "fişi çektiği" iddia edildi. Amacının ise oyuncuları süreç boyunca döngüde tutması olduğu bildirildi.Butler, antrenman kampının başlaması öncesinde bir takas istemişti, ancak Minnesota Timberwolves makul bir anlaşma bulamamıştı.Miami, bir takas işlemini sonlandırmaya geçmişte yaklaşmıştı fakat ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin açıklamasına göre bu işlem Ekim ayı başlarında başarısız olmuştu. Wojnarowski, Miami'nin ilk denemeden sonra bir anlaşma peşinde daha olduğunu da eklemişti.