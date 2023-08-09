Miami Heat başkanı Pat Riley, Dwyane Wade'in Heat tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



Miami Herald ile konuşan Riley, Wade'in Heat tarihi için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu şu sözlerle açıkladı:



"Bir Heat oyuncusu olarak Dwyane, bizim için forma giyen gelmiş geçmiş en büyük oyuncudur. LeBron (James) dört sene burada kalmıştı ve hem bize, hem de Dwyane'in ulaşmak istediği noktaya ulaşmasına muazzam bir şekilde destek olmuştu. Ama burada, Miami'de yaptıklarını dikkate alırsak, Dwyane Heat tarihinin en iyi oyuncusudur.



Bu LeBron'a bir hakaret değil, bunun nedeni onun daha uzun ömürlü olması ve LeBron'un burada daha kısa dönem yer almış olması."



15 yıllık kariyerinde Heat ile 13 kez All-Star seçilmiş ve beş kez All-NBA takımlarında yer bulmuş olan Wade, takımın sayı, asist, top çalma, oynanan maç ve isabetli şut kategorilerinde tüm zamanlarda halen lider konumunda.



Bu süreçte ayrıca üç kez şampiyonluk kazanan efsane oyuncu, kariyerini 22.7 sayı, 4.7 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



