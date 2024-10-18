Miami Heat başkanı Pat Riley, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ın sözleşme durumuyla ilgili son durumu açıkladı.



Şu anda üç yıllığı 146 milyon dolarlık anlaşmasının ikinci yılında olan Butler, kontratındaki son sezonu için bir oyuncu opsiyonuna sahip.



Miami Herald'dan Anthony Chiang'e konuşan Riley, Butler ile doğrudan kapsamlı görüşmeler yapmamış olsa da yıldız oyuncunun menajeriyle iletişim kurduğunu dile getirdi:



"Artık oturup onunla bu toplantıları yapmak zorunda değilim. Oldukça zeki bir adam. Onu bir hiç uğruna kaybetmek istemem. Kontratını uzatma opsiyonuna sahip ve bizim de ona bu kontratı verme olasılığımız mevcut. Bence olduğu yeri tam anlamıyla benimsemiş durumda ve bizim de niyetimizi biliyor."



Butler, dizindeki iç yan bağ burkulması nedeniyle 2024 playofflarını kaçırmasına rağmen, Miami kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz sezon 35 yaşındaki oyuncu, maç başına 20,8 sayı, 5,3 ribaund ve 5 asist ortalamaları yakalamıştı.



