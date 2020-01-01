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Riley: "Bam'e uzatma kontratı vermek çok kolay oldu"

Miami Heat başkanı Pat Riley, Bam Adebayo'ya uzatma kontratı vermenin "kolay" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat başkanı Pat Riley, Bam Adebayo'ya uzatma kontratı vermenin "kolay" olduğunu söyledi.

Heat, Adebayo'nun beş yıllık sözleşmesinin uzatıldığını duyurmuştu ve Riley, All-Star pivotuna olan güveni hakkında konuşmaktan çok memnun gözüküyordu:

"Bir takımın yapabileceği en önemli şeylerden biri, en iyi, en genç ve merkezde yer alabilecek oyuncularınızın bu tarz kontratları imzalamasını sağlamaktır. Bam'e uzatma kontratını vermek bizim için çok kolaydı, çünkü onun yıllarca burada olacağını biliyoruz."

Heat, geçtiğimiz sezon maç başına 15.2 sayı, 10.2 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakaladıktan sonra, Adebayo'ya 163 milyon dolar değerinde beş yıllık bir kontrat vermişti.

Normal sezonda ve playofflarda iki yönlü bir tehdit olan Adebayo, Heat'in başarısının önemli bir parçası olmuştu.

Kentucky çıkışlı oyuncu, playofflarda performansını yükseltmiş, 19 maçta 17.8 sayı, 10.3 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakalamıştı.


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