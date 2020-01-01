Riley: "Bam Adebayo'nun sözleşme durumu, 'biraz riskli'"

Miami Heat başkanı Pat Riley, Bam Adebayo'nun sözleşme durumunun "biraz riskli" olacağını kabul etti.



Heat, 2021 ölü sezonundaki serbest oyuncu piyasasında önemli oyuncuların hedef yeri olmayı planlasa da, aynı zamanda genç yıldızlarından biri için de bir karar vermek zorunda kalacak.



Adebayo, 2021'de sınırlı bir serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor ve ligdeki birçok kişi, Heat'in bundan önce yükselen yıldızı takımda tutmaya çalışıp çalışmayacağını merak ediyor.



Riley, kısa bir süre önce Miami Herald ile Adebayo'nun sözleşmesi hakkında konuştu ve işlerin "biraz riskli" olabileceğini itiraf etti:



"Oyuncularımıza gelince, biz onlarla ilgilenmek istiyoruz. Özellikle gerçekten değer verdiklerimize. Bam Adebayo'ya değer veriyoruz. O bir All-Star, genç ve harika biri. Onun yararına ne olursa onu yapacağız. Yapmamız gereken bu ve yaklaşımımız da bu."



"BU ESNEKLİĞİ ONDAN İSTEMEK, BİRAZ RİSKLİ"



Riley, henüz makul bir görüşme olmadığını ve işlerin hala sonuçlandırılması gerektiğini belirtti:



"Sezon birkaç hafta önce bittiği için kimseyle herhangi bir konu hakkında gerçek bir görüşme olmadı. Bu yüzden insanların soluklanmasına izin vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Ama Bam'ı çok seviyoruz. O, takımımızın mihenk taşıdır ve onun için doğru olanı yapmak bizim yararımıza olacaktır. Bam ile vermemiz gereken bir karar var. Bam'in de bir karar vermesi gerekiyor. Bu esnekliği istemek, biraz riskli olacak. Kendi başımızın çaresine bakmalıyız, ancak bir fırsat varsa, bu fırsattan vazgeçmek istemiyoruz."



Mevcut anlaşmasında, Adebayo'ya önümüzdeki sezon için 5 milyon doların biraz üzerinde ödeme yapılacak. Geçen sezon Kentucky çıkışlı oyuncu, maç başına ortalama 15.9 sayı, 10.2 ribaund ve 5.1 asistle oynamıştı.



