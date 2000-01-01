Riley: "Adebayo, bana Dwyane Wade'i çağrıştırıyor"

Miami Heat başkanı Pat Riley, Bam Adebayo'nun ona Dwyane Wade'i hatırlattığını söyledi.



Emekli NBA süperstarı Wade, Miami ile 15 sezon geçirmiş ve 2006'da, o zamanki koç Riley altında takımın ilk şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Riley ofise döndüğünde iki şampiyonluk daha yaşamıştı.



Riley, NBA'in askıya alınmasından önce harika bir sezon geçiren Adebayo'nun, kendisine Wade'i hatırlattığını söyledi:



"Daha önce hiç böyle saygılı, onurlu ve kendinden önce takımı koymasının yanı sıra, insiyatif almak istediği bir noktaya kadar da gelişmiş olan bir oyuncuyla tanışmamıştım. Dwyane'in tavrını düşününce, bana birçok yönden Dwyane'i hatırlatıyor. Dwyane geldiğinde, saçmalıklarla işi olmayan bir adamdı. Geldi ve hemen işe koyuldu. Sonra da harika bir oyuncu oldu. Yeteneğinin yanı sıra iyi bir tavrı, rekabet gücü ve öldürme içgüdüsü vardı. Ama bu tavrı, her şeyin üstünde ve ötesindeydi. Bence Bam de bu şekilde. Bam, işleri doğru şekilde ve her gün yapma konusunda bu tavra sahip."



2020 yılında 22 yaşında ilk All-Star maçına çıkan Adebayo, 2017 NBA Draftı'nda Heat tarafından, Kentucky Üniversitesi'nden 14. sırada seçilmişti.



