Rihanna'nın kuzeni Kaiseen Alleyne neden öldürüldü? Rihanna'yı yıkan ölüm haberi

neden öldürüldü sorusunun yanıtı burada! Öldüğü açıklanan Rihanna'nın kuzeni Kaiseen Alleyne kaç yaşındaydı ve kimdir? İşte Rihanna'nın kuzeni Kaiseen Alleyne cinayetinin perde arkası ve tüm merak edilenler...Rihanna'nın kuzeni 21 yaşındaki Tavon Kaiseen Alleyne Barbados'un St. Michaels bölgesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Görgü tanıkları Alleyne'nin yolda yürürken yanına bir adamın yaklaştığını ve birkaç el ateş ederek onu vurduğunu anlattı. Talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Sokakta yürüyen 21 yaşındaki Alleyne'nin yanına kimliği belirsiz bir adam yaklaştı ve birkaç el ateş ederek talihsiz genci öldürdü.Rihanna cinayetten bir gece önce kuzeni ile Noel kutlamaları için birlikteydi.Ölüm haberi karşısında şoke olan 29 yaşındaki sanatçı, acısını Instagram'a kuzeniyle çekilmiş fotoğraflarını koyarak 59 milyon takipçisiyle paylaştı.Rihanna fotoğrafın altına "Huzur içinde uyu kuzen. İnanamıyorum, geçen gece kollarıma almıştım seni. Bunun, vücudundaki sıcaklığı son kez hissettiğim gün olacağını hiçbir zaman düşünmemiştim" notu düştü.8 kez Grammy Ödülü'nü kazanan şarkıcı "#endgunviolence," (silah şiddetine son verin) notunu da mesajına ekleyerek bu konudaki hassasiyetini dile getirdi.Birleşik Krallık'a bağlı adada polis, bir süre önce 2016'ya göre silahlı şiddet olaylarının ciddi ölçüde arttığı uyarısında bulunmuş, 28 cinayet vakasının 22'sinin ateşli silahlarla gerçekleştiğini rapor etmişti.Katilin bulunması için soruşturmayı derinleştiren polis, cinayetle ilgili bilgisi olanların kendilerine başvurmalarını istedi.Robyn Rihanna Fenty, bilinen adıyla Rihanna 20 Şubat 1988'de küçük bir ada ülkesi olan Barbados'un Saint Michael bölgesinde doğmuş Amerikalı şarkıcıdır.Barbadoslu beyaz bir babanın Ronald Fenty ve Guyanalı siyah bir annenin Monice Fenty'in en büyük kızları olarak dünyaya geldi. Rorrey ve Rajad adında iki erkek kardeşi vardır.İlkokulu kendi ülkesinde, Charles F. Broome Memorial Okulu'nda tamamladı. Çocukluğu Barbados da bulunan Caribbean Adasında sade bir ada kızı olarak geçti. Burada babasının kokain bağımlılığı ve ailesinin boşanması ile büyük sıkıntılar çekti.Ailesi boşandığında 14 yaşında idi. 16 yaşının sonu Combermere Dil okuluna gitti. 16 yaşında 2004 yılında Miss Combermere güzellik yarışmasında birinci oldu ve "Combermere Okulu'nun Renkleri" gösteride sahne alarak Mariah Carey'nin "Hero" adlı şarkısını seslendirdi.Barbados'ta eşiyle birlikte tatil yapan Amerikalı müzik yapımcısı Evan Rogers ile 15 yaşındayken, bir arkadaşı aracılığıyla tanışan Rihanna,müzik kariyeri konusunda ilk büyük adımını atmış oldu.Başarılı yapımcı Evan Rogers ve ortağı Carl Sturken, Rihanna'nın ilk kayıtlarına destek olma kararı verdi. Amerika'da gerçekleşen örnek kayıtlar, çok sayıda kayıt şirketine gönderildi.Söz konusu kayıtlardan biri de Jay-Z'ye ulaştırılmıştı. Jay-Z, Rihanna'yı, sözleşmesine imza atacağı ilk şirket olan Def Jam Records'la bir araya getirdi. 2005 yılında Amerika'da New York'a taşındı.Rihanna albümünde birçok parçayı kendi yazdı ve yetenekli bir söz-müzik yazarı olduğunu da kanıtladı.2005 tarihinde ilk albümü olan Music of the Sun'ı çıkaran şarkıcı albümde yer alan şarkılar ile listelerde ilk sıralara yükselmiştir.Sonraki dönem çıkardığı Good Girl Gone Bad albümü ile tarzını değiştiren Rihanna Umbrella, Shut Up and Drive, Don't Stop the Music, Take a Bow ve Disturbia gibi önemli şarkılara imza atmış ve Grammy Ödülünü kazanmıştır.2009 tarihinde dördüncü albümü olan Rated R'ı çıkaran şarkıcı dünya genelinde milyonlarca satış rakamına ulaşmıştır.Sırasıyla sonraki süreçte çıkardığı albümler ise Loud, Talk That Talk, Unapologetic şeklinde sıralanırken sanatçı şuanda daha çok turneler ile müzik kariyerine devam etmektedir.2005 – Music of the Sun2006 – A Girl Like Me2007 – Good Girl Gone Bad2009 – Rated R 232010 – Loud2011 – Talk That Talk2012 – Unapologetic2006 – Bring It On: All or Nothing2008 – Good Girl Gone Bad Live2012 – Battleship2012 – Katy Perry: Part of Me2005 – Las Vegas2006 – My Super Sweet 162006 – Punk'd2009 – 2012 – Saturday Night Live2011 – Extreme Makeover: Home Edition2011 – The X Factor