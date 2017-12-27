Rihanna'nın kuzeni hayatını kaybetti

Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

27 Aralık 2017 17:02
Rihanna'nın kuzeni hayatını kaybetti
Rihanna'nın 21 yaşındaki kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne, ünlü şarkıcının da bulunduğu bir partide Noel'i kutladıktan birkaç saat sonra sokakta vurularak öldürüldü.
Polisin açıklamasına göre olay Rihanna'nın doğum yeri olan Barbados'un St. Michaels adlı bölgesinde meydana geldi. Rihanna ve diğer aile bireylerinin de katıldığı partide Noel kutlaması yapan Alleyne, dönüş yolunda sokakta yanına yaklaşan bir adam tarafından ateşli silahla vuruldu.

Kimliği henüz bilinmeyen adamın, Rihanna'nın kuzenine birkaç el ateş ettiği belirlendi. Ünlü şarkıcı kuzeninin kaybından dolayı hissettiği acıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Rihanna, kuzeniyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşıp, "İnanamıyorum, daha dün gece kollarımdaydın. Senin bedeninin sıcaklığını son kez hissediyor olduğumu bilemezdim" notunu yazdı.

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