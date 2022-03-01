Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Rigobert Song oldu.



Afrika Kupası'nda üçüncü olarak finale kalınamamasının ardından teknik direktör Toni Conceiçao'nun yerine Rigobert Song'un göreve getirileceği açıklandı.



Kamerun Spor Bakanı Narcisse Mouelle Kombi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın yüksek talimatları üzerine Milli futbol takımının teknik direktörü bay Conceiçao'nun yerine Rigobert Song getirildi" açıklamasını yaptı.



Kamerun Milli Takımı'nın formasını 137 maçta giyen Rigobert Song, daha önce de Kamerun Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük ve geçici olarak A Milli takım hocalığı yapmıştı.





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