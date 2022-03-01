Rigobert Song, Kamerun'un yeni teknik direktörü

Kamerun Milli Takımı'nın başına ülkenin efsanelerinden eski Galatasaray ve Trabzonsporlu Rigobert Song'un getirildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rigobert Song, Kamerun'un yeni teknik direktörü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2022 01:12
Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Rigobert Song oldu.

Afrika Kupası'nda üçüncü olarak finale kalınamamasının ardından teknik direktör Toni Conceiçao'nun yerine Rigobert Song'un göreve getirileceği açıklandı.

Kamerun Spor Bakanı Narcisse Mouelle Kombi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın yüksek talimatları üzerine Milli futbol takımının teknik direktörü bay Conceiçao'nun yerine Rigobert Song getirildi" açıklamasını yaptı.

Kamerun Milli Takımı'nın formasını 137 maçta giyen Rigobert Song, daha önce de Kamerun Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük ve geçici olarak A Milli takım hocalığı yapmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.