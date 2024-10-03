Rigas Skola-Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz | Rigas FC-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Rigas deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'RFS Rigas - Galatasaray TRT 1 canlı izle, RFS - GS maçı TRT 1 canlı izleme linki ve canlı anlatım' araması yapıyor. RFS Rigas - Galatasaray (RFS - GS şifresiz canlı izle) maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak.



RİGAS FC-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 95 38 31 26 149 120 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 319 114 84 121 432 477





Ondoa; Savalnieks, Prenga, Balodis, Lipuscek, Odisharia; Markhiyev, Panic, Zelenkovs; Ikaunieks, Kouadio.: Günay, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Barış Alper, Dries Mertens, Yunus Akgün, Mauro Icardi.Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak.Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Lukas Dzivjak olacak.Video Yardımcı Hakem odasında Michal Ocenas görev alacak.Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak.Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Cezasının ilk maçını PAOK müsabakasında çeken Uruguaylı kaleci, RFS karşılaşmasında da forma giyemeyecek.Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak. 33 yaşındaki file bekçisi, 3-1 kazanılan PAOK maçında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde güven vermişti.Galatasaray'da sakatlığı süren Victor Osimhen ve Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak.Fas Milli Takımı'nın eylül ayı başında Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ziyech, henüz sakatlığını atlatamadı. Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada görev yapamayacak.Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor.Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon avroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon avroluk değeriyle son sırada bulunuyor.Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık fikstürü şöyle:1. hafta: Galatasaray-PAOK (Yunanistan): 3-12. hafta: RFS (Letonya)-Galatasaray3. hafta: Galatasaray-Eifsborg (İsveç)4. hafta: Galatasaray-Tottenham (İngiltere)5. hafta: AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray6. hafta: Malmö (İsveç)-Galatasaray7. hafta: Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)8. hafta: Ajax (Hollanda)-GalatasarayBaşkent Riga temsilcisi, Virsliga'da 78 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.Mavi-beyazlılar, ligde çıktığı 30 müsabakada 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 90 gol gönderen RFS, kalesinde 19 gol gördü. Ligdeki son 19 müsabakada mağlup olmayan RFS, 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Virsliga'da mücadele eden 10 takım, bir sezonda birbiriyle dörder kez karşı karşıya geliyor. Ligde toplam 36 hafta sonunda ilk sırayı alan ekip, şampiyonluğunu ilan ediyor.Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan RFS, ikinci turda elenerek "Kupa 2" elemelerinde yoluna devam etti. Bu kulvarda mücadele edebilmek için çıktığı 4 maçı (Biri seri penaltı atışları sonunda) kazanan mavi-beyazlılar, adını 36 takım arasına yazdırdı.Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 320. mücadelesine çıkacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 319 müsabakanın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 432 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 477 gole engel olamadı."Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında daha önce yaşadığı büyük başarılarla dikkati çekiyor.1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 95 karşılaşmada 38 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.Bu maçlarda rakip fileleri 149 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 120 gol gördü.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 15 müsabakanın 13'ünde rakiplerine boyun eğmedi.Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 15 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 6'sından beraberlikle ayrıldı."Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 4 müsabakayı kaybetti.Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk deplasman maçında Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, sonrasında dış sahada Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.Grubunu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda devam eden Galatasaray, sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı.Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında ilk kez bir Letonya temsilcisi ile karşılaşacak.Galatasaray, 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 36 farklı ülkenin takımıyla mücadele etti. "Cimbom" ilk kez bir Letonya takımına rakip olacak.RFS ise 2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde İstanbul Başakşehir ile karşılaştı. Turuncu-lacivertliler, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı RFS'yi sahasında 3-0 mağlup etti.Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.