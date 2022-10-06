Rigas FS - Başakşehir: Muhtemel 11

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Medipol Başakşehir, Letonya'nın Rigas FS takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.



A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.



Eksikler



Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor. UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin oynama şansı bulunmazken, tedavisi süren Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.



Rigas'ta kart cezalısı Viktors Morozs kadroda yer alamayacak.



Muhtemel 11'ler



Başakşehir

Muhammet, Hasan Ali, Ndayishimiye, Touba, Caiçara, Berkay, Biglia, Aleksic, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka,



Rigas

Steinbors, Lipscek, Stuglis, Jagodinskis, Saric, Panic, Mares, Vlalukin, Emerson, Simkovic, Ilic



Lider Medipol Başakşehir



Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.



Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.



Türk takımlarına galibiyeti yok



Medipol Başakşehir ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek olan Rigas FS takımı, Türk takımlarına karşı galibiyet alamadı.



Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlikl sonrası ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.





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